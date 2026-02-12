Punto a vincere Sanremo? No va bene il quinto posto

Fulminacci preferisce il quinto posto a vincere. Il cantante scherza e dice che per lui va bene anche arrivare quarto, basta non essere sul podio. Per lui, il quarto posto è “triste” e preferisce stare un gradino sotto. La sua reazione è semplice e diretta, senza troppi giri di parole.

Fulminacci, scusi, come reagirebbe se vincesse Sanremo? «Per me l'ideale sarebbe il quinto posto. Il quarto no, sei appena fuori dal podio, è triste». Più del secondo? «Se arrivassi secondo, non farei finta di complimentarmi, urlerei proprio la mia tristezza». Sarebbe una Stupida sfortuna, titolo del suo brano in gara. «A Carlo Conti ne avevo proposti due, l'altro si intitolava Meno di zero». Fulminacci arriva per la seconda volta al Festival di Sanremo ma, a questo giro, ha decisamente alzato l'asticella visto che le pagelle della critica dopo il primo ascolto sono state altissime. Però non è una sorpresa, dai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Fulminacci torna al festival di Sanremo con un sorriso e senza troppi pensieri.

Fulminacci torna sul palco dell’Ariston per la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

