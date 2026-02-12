Pullman di studenti finisce in un canale per evitare un' auto

Un pullman di linea con 28 studenti a bordo ha perso il controllo e finito in un canale lungo la statale Padana Inferiore, nel Comune di San Giorgio Bigarello. L’incidente è avvenuto mentre il pullman cercava di evitare un’auto che si trovava improvvisamente sulla strada. Fortunatamente, nessuno si è fatto male gravemente, ma alcuni studenti sono stati soccorsi dai sanitari per lievi ferite e traumi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia, che stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accad

Un pullman di linea con 28 studenti a bordo, di ritorno dalla scuola, è finito fuori strada lungo la statale Padana Inferiore, nel Comune di San Giorgio Bigarello. Il mezzo si è adagiato sul fianco contro la sponda di un fossato asciutto. A bordo del mezzo Apam, la società che gestisce il trasporto pubblico urbano per conto del Comune di Mantova, c'erano 27 passeggeri, tutti di età compresa tra i 15 e 17 anni, studenti di un istituto tecnico mantovano. Nell'incidente sono rimasti feriti l'autista e due ragazzi minorenni: tutti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Mantova, nessuno di loro è in pericolo di vita.

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Sr464 a Maniago, coinvolgendo un pullman di studenti e pendolari.

