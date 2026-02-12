Christian Pulisic si lascia andare in un’intervista, parlando dei Mondiali e di una possibile sfida contro i suoi ex compagni del Milan. Dice che sarebbe divertente, ma in campo sarà una battaglia vera. Non nasconde il suo entusiasmo, anche se sa che in partita le cose cambiano. La sua sincerità emerge quando commenta il fatto che, anche se si conoscono bene, sul campo si lotterà con tutte le energie.

Nella giornata di oggi, l'attaccante del Milan Christian Pulisic è stato intervistato dal programma televisivo statunitense 'Access Hollywood'. L'attaccante di Massimiliano Allegri si è aperto al pubblico raccontando diversi aneddoti sulla sua vita a Milano, sul Milan e su tanto altro ancora. In particolare, l'attaccante statunitense ha voluto spendere alcune parole sui prossimi Mondiali di calcio che si terranno la prossima estate negli States. Sarà una grande emozione per Pulisic giocare in casa davanti ai suoi tifosi. Peraltro, è facile che Christian incontri alcuni compagni al Milan durante la competizione, ma per lui in campo cambia poco che siano amici o meno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pulisic sincero: “Al Mondiale contro i miei compagni al Milan? È divertente ma in campo sarà una battaglia”

Approfondimenti su Christian Pulisic

Diego Sia, ex attaccante del Milan, ha parlato per la prima volta dopo il trasferimento al Mirandes.

Antonio Di Gennaro ha commentato a TMW Radio l’arrivo di Fullkrug al Milan, sottolineando che il suo inserimento potrebbe influire sulle rotazioni offensive della squadra.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Christian Pulisic

Christian Pulisic parla della sua esperienza al Milan e del suo amore per il calcioChristian Pulisic e la sua esperienza al Milan: tra cultura italiana, calcio e sogni mondiali, un viaggio di crescita personale e professionale. Christian Pulisic, uno dei volti più noti nel calcio am ... notiziemilan.it

Milan, Pulisic: Vedere il team USA alle Olimpiadi mi motiva. Mondiale? È un sogno, chissàChristian Pulisic, attaccante del Milan, è stato intervistato in esclusiva da Access Hollywood, noto programma televisivo statunitense: Abbiamo. tuttomercatoweb.com

Questa la classifica dei giocatori rossoneri più decisivi in Serie A quest’anno: 1. Pulisic con 8 gol e 2 assist 2. Leao con 7 gol e 2 assist 3. Rabiot con 4 gol e 5 assist 4. Nkunku con 5 gol e 2 assist 5. Saelemaekers con 2 gol e 4 assist Chi vi ha sorpreso di più - facebook.com facebook