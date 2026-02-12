Puglia maltempo | allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile ha appena diramato un’allerta temporali per la Puglia. L’allerta vale dalle 14 di oggi e durerà fino a mezzanotte tra domani. La regione si prepara a possibili piogge intense e temporali improvvisi. Le autorità invitano i cittadini a stare attenti e a seguire gli aggiornamenti. Nessun problema grave segnalato finora, ma le condizioni meteo restano instabili.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 14 per ventitre ore. Si fa riferimento a "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a localmentemoderati." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

