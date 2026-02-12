La polizia ha sequestrato oltre un milione di euro a una donna di Dalmine accusata di aver prosciugato il conto di sua zia, invalida al 100%. La 54enne avrebbe sottratto denaro e fatto sottoscrivere polizze vita a nome della donna, approfittando della sua condizione. Le indagini proseguono per chiarire l’intera vicenda.

LA TRUFFA. Una 54enne di Dalmine avrebbe sottratto alla donna, invalida al 100%, oltre un milione di euro tra prelievi e polizze vita fatte sottoscrivere in suo favore. La nipote, 54 anni, è indagata per circonvenzione di incapace e autoriciclaggio: nei giorni scorsi i militari della Guardia di finanza di Bergamo hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo di denaro, titoli e immobili per la stessa somma (1.107.747,83 euro), ritenuta indebitamente sottratta all’anziana. Le indagini sono iniziate dopo la morte della zia, avvenuta nel luglio 2022. Abitava a Sforzatica di Dalmine, aveva 82 anni ed era affetta da una grave compromissione delle condizioni mentali e fisiche, per cui fin dal 1968 era stata dichiarata invalida al 100%. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Prosciuga il conto della zia invalida, sequestro di oltre un milione di euro alla nipote

La procura di Bergamo indaga su una donna che avrebbe truffato la zia invalida al 100%, che al momento si trova in una RSA.

Una donna di Bergamo è finita nei guai per aver truffato la zia invalida.

