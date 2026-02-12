Pronostico Rennes-PSG | debutto di fuoco per il traghettatore

Questa sera il Paris Saint-Germain affronta il Rennes nella ventiduesima giornata di Ligue 1. È il debutto del nuovo allenatore, che cerca di portare subito energia alla squadra. La partita si gioca alle 19:00 e sarà trasmessa in diretta televisiva. I tifosi sono curiosi di vedere come si comporterà il PSG in questa prima uscita con il nuovo traghettatore in panchina.

Rennes-PSG è una partita valida per la ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 19:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Da dicembre in poi il PSG ha ricominciato a macinare vittorie su vittorie anche in Ligue 1 e che si riprendesse stabilmente la vetta era solo una questione di tempo. Domenica scorsa il successo più esaltante di questo filotto: annichilito l'odiato Marsiglia nel Classique, un 5-0 che ha indirettamente "provocato" le dimissioni del tecnico dei Phocéens, Roberto De Zerbi. Sono diventate sette, adesso, le vittorie consecutive in Ligue 1 dei campioni di tutto, che vantano al contempo il miglior attacco (48 gol) e la difesa meno perforata del torneo (appena 16).

