Progetti Pnrr in provincia di Brindisi | Lavori procedono entro i termini stabiliti

Questa mattina a Brindisi, nella Prefettura, si è riunita la Cabina di Regia per aggiornare lo stato di avanzamento dei lavori di rigenerazione urbana finanziati con il Pnrr. Gli interventi procedono come previsto e entro i tempi stabiliti.

Presso la prefettura si è svolto un incontro della locale cabina di regia per verificare lo stato di avanzamento dei progetti di rigenerazione urbana BRINDISI - Questa mattina, presso la Prefettura di Brindisi, si è svolto un incontro della locale Cabina di Regia per verificare lo stato di avanzamento dei progetti di rigenerazione urbana afferenti alla misura M5 C2 I2.1 del Pnrr. Nel corso dell'incontro, inteso al monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e all'esame di eventuali criticità procedurali riscontrate, è emerso che i progetti sono stati realizzati, conclusi e collaudati o comunque saranno completati nei termini stabiliti in ossequio alle regole imposte dalla normativa.

Il Comune di Latina ha completato con successo tre progetti nell’ambito della transizione digitale, rispettando i parametri del PNRR e le scadenze previste.

