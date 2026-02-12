Processo a CasaPound 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista | Ora Piantedosi lo sciolga

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per aver cercato di riorganizzare il partito fascista. Gli imputati ricevano pene che arrivano fino a cinque anni di privazione dei diritti politici. La richiesta è che il ministro Piantedosi intervenga e sciolga ufficialmente il movimento.

È la prima sentenza in Italia che riconosce la violazione della legge Scelba. Avs, Pd e M5s hanno chiesto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al governo di sciogliere il movimento politico di estrema destra Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti baresi di CasaPound per i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista con privazione dei diritti politici per cinque anni. Sette di loro sono stati condannati anche per lesioni. Ai primi cinque è stata inflitta la pena di un anno e 6 mesi di reclusione, agli altri sette 2 anni e 6 mesi di reclusione.🔗 Leggi su Today.it

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per aver cercato di riorganizzare il partito fascista.

Il Tribunale di Bari ha emesso una sentenza storica.

