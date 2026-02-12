Probabile formazione Milan | a Pisa con Loftus-Cheek di punta? Previsto un cambio in difesa

Domani sera, il Milan scende in campo a Pisa con alcune novità. Allegri potrebbe schierare Loftus-Cheek come punta, mentre in difesa ci saranno cambi rispetto alle ultime partite. La partita inizia alle 20:45 alla 'Cetilar Arena', e i tifosi rossoneri aspettano di vedere come si comporterà la squadra dopo le ultime settimane di allenamenti e preparazione.

Recuperato Christian Pulisic, dopo la borsite all'ileopsoas che lo ha frenato nelle ultime settimane, ma andrà inizialmente in panchina. È possibile, secondo la 'rosea', che la formazione cambi il meno possibile rispetto a quanto visto lo scorso 3 febbraio sul campo del Bologna perché ed Allegri quella prestazione era piaciuta molto. Ecco perché Ruben Loftus-Cheek, utilizzato di fatto come attaccante centrale del 3-5-2 di Allegri al 'Dall'Ara', spera di essere confermato anche domani sera contro i nerazzurri toscani allenati da Oscar Hiljemark. Al suo fianco, potrebbe avere nuovamente Christopher Nkunku.

