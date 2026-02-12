Pritchard ha guidato i Celtics alla vittoria contro i Bulls nell’ultimo incontro prima della pausa All-Star. La squadra di Boston ha preso subito il comando, mantenendo il vantaggio fino alla fine. Pritchard ha mostrato energia e precisione, aiutando i suoi a gestire bene il ritmo e a conquistare i due punti con autorità.

Nel match conclusivo prima della pausa All-Star, i Celtics hanno imposto il ritmo contro i Bulls, imponendosi con autorità e una gestione efficiente dei margini. La partita ha preso una piega netta fin dall’inizio, consolidando un dominio che si è mantenuto anche nella ripresa, nonostante le assenze avvicendate in casa Chicago. I numeri raccontano una vittoria chiara e la conferma di una squadra che ha trovato continuità in attacco e solidità difensiva. Boston chiude il primo tempo in vantaggio di 28 punti e nella ripresa tocca anche 33, sfruttando le pesanti assenze dei Bulls. L’attacco oggi ha trovato contributi importanti da Payton Pritchard, autore di 26 punti, e da Jaylen Brown con 24. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Pritchard trascina Boston alla vittoria prima della pausa

Approfondimenti su Pritchard Boston

Nella notte italiana si sono disputate le partite della NBA 2025-2026, con otto squadre in campo per migliorare la loro posizione in classifica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pritchard Boston

Pritchard trascina Boston e i Celtics oscurano i Kings al TD GardenBoston aveva bisogno di una risposta dopo il passo falso casalingo con Atlanta e l’ha trovata nella versione più aggressiva e lucida di Payton Pritchard, protagonista assoluto nel ... pianetabasket.com