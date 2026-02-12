Primo intervento chirurgico all' ospedale Pediatrico ' Salus Pueri'

L’ospedale Pediatrico Salus Pueri ha appena fatto il suo primo intervento chirurgico. L’operazione si è svolta senza problemi, e il team medico ha portato a termine il lavoro con successo. Dopo l’inaugurazione, si apre una nuova fase per la struttura, che ora può iniziare a offrire servizi e speranze ai piccoli pazienti.

Oggi 12 febbraio a Padova l'operazione ha riguardato un neonato prematuro affetto da occlusione intestinale. In sala l'equipe della professoressa Patrizia Dall'Igna. Tutto si è svolto nel migliore dei modi Un briciolo di tensione è inevitabile ci fosse, ma tutto si è svolto alla perfezione. Dopo la gioia dell'inaugurazione, ecco il primo intervento effettuato con successo. La sala operatoria del nuovo ospedale Pediatrico "Salus Pueri" di Padova è stata utilizzata per la prima volta oggi 12 febbraio per un intervento urgente su un neonato prematuro affetto da occlusione intestinale.

