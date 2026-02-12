Prima pagina Gazzetta dello Sport | Coppa Italia Lazio in semifinale ai rigori

La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia dopo una lunga notte di emozioni. La squadra biancoceleste ha superato il turno ai rigori contro una avversaria tosta, portando a casa il risultato che tutti aspettavano. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con occasioni e tensione che si sono succedute senza sosta. I tifosi festeggiano già, sognando ora la finale.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 12 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 in virtù del fatto che l'Italia ha conquistato due medaglie d'oro nello slittino. Trionfano, infatti, le coppie italiane Andrea Vötter e Marion Oberhofer (nel doppio donne) e Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (nel doppio uomini).

