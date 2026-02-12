Prima infanzia | al via un percorso gratuito di prevenzione e benessere pediatrico

Domenica mattina a Mesagne, i genitori con i loro bambini avranno un’occasione importante per prendersi cura della salute dei più piccoli. Dalle 10.30 alle 12, in Villa Comunale, si terrà un percorso gratuito di prevenzione e benessere pediatrico, promosso dal Centro Servizi per la Prima infanzia “Un, Tre, Sei”. L’obiettivo è offrire un primo supporto a mamme e papà, con controlli semplici e consigli pratici. L’iniziativa vuole aiutare le famiglie a riconoscere eventuali segnali di disagio e

MESAGNE – Domenica 15 febbraio 2026 dalle ore 10.30 alle 12 in Villa Comunale sarà promosso il percorso di prevenzione e benessere pediatrico, ideato nell’ambito delle attività del Centro Servizi per la Prima infanzia “Un, Tre, Sei.Casa!” attivo a Mesagne negli spazi della Scuola primaria Giosuè Carducci. Nell’ambito delle sue attività presso il Centro, la cooperativa sociale Cresciamo Insieme, in collaborazione con la Fondazione San Giorgio inaugura un percorso dedicato alla salute delle bambine e dei bambini.Gli appuntamenti per grandi e piccoli con i professionisti della salute infantile saranno un’occasione per informarsi, conoscere e sostenere la crescita dei nostri bambini.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Prima infanzia Vaccini, prevenzione e benessere: focus pediatrico all’Ordine dei medici Benessere, prevenzione e consapevolezza: al via un ciclo di incontri Il Comune di Albignasego ripropone il ciclo di incontri “Albignasego incontra la salute”, rivolto a promuovere la prevenzione e la consapevolezza sul benessere personale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Prima infanzia Argomenti discussi: Prima infanzia: al via un percorso gratuito di prevenzione e benessere pediatrico; Sito Istituzionale | Servizi educativi 0–3 anni, al via gli open day 2026-2027 nel Municipio I; Open Day centro per l'infanzia ERBAVOGLIO; Arredi innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia, pubblicati i Bandi. Fino al 23 febbraio, da Prénatal è il momento giusto per fare scorta Sconti fino al -40% su tantissimi articoli per la prima infanzia e il gioco, con offerte pensate per accompagnarti ogni giorno! Ti aspettiamo in negozio e online. http://prntl.it/l5w - facebook.com facebook I posti nei nidi e nei servizi per la prima infanzia stanno aumentando, ma siamo ancora lontani dal raggiungere l’obiettivo europeo. Ne parliamo oggi alle ore 11.00 x.com/i/spaces/1ynJO… #istat x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.