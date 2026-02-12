Prima di Rolando il Fenomeno un altro illustre asso verdeoro ha prestato il nome ad un videogioco di calcio

Un altro grande nome del calcio brasiliano ha ispirato un videogioco di calcio prima di Rolando il Fenomeno. È una tradizione: i videogame con licenza cercano spesso di sfruttare la fama di campioni famosi, anche se non sempre sono all’altezza delle aspettative. Questa volta, il nome di un ex campione verdeoro ha fatto da apripista, dimostrando quanto il calcio e il mondo dei videogiochi siano ormai strettamente collegati.

I videogame su licenza che provano a sfruttare il nome ed il blasone di un grande campione sono un classico di questo mondo. Colin MacRae, Tony Hawk, Myke Tyson, Tiger Woods e persino Ronaldo Il Fenomeno hanno prestato nome e fattezze ai videogiochi, ma prima di tutti loro c'era stata un'altra leggenda dello sport che aveva donato il proprio nome ad un videogame di calcio. Alla fine degli anni '90 Luis Nazario da Lima, detto semplicemente Ronaldo, aveva conquistato il mondo del calcio distinguendosi come il più forte giocatore al mondo per distacco. Non esisteva nessuno che potesse eguagliare il suo strapotere tecnico e fisico e ben presto, grazie anche e soprattutto ad una campagna pubblicitaria multimilionaria di Nike (Joga Bonito), il suo nome divenne simbolo del mondo del calcio, esattamente come un decennio prima lo era diventato Jordan (altro atleta iconico sposato da Nike) per il basket.

