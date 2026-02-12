Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso si attesta a circa 0,323 euro per metro cubo, equivalenti a 34,05 euro al megawattora. Il valore si conferma stabile rispetto alle ultime settimane, con poche variazioni rispetto ai giorni precedenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 11 Febbraio 2026, è pari a circa 0,323 euroSmc (pari a 34,05 euroMWh). Questo valore rappresenta il prezzo medio all’ingrosso del gas naturale scambiato sul mercato italiano, punto di riferimento per fornitori e operatori del settore. Analizzando l’andamento recente del PSV, si osserva una tendenza al ribasso rispetto ai valori registrati a fine gennaio e inizio febbraio. Dopo aver toccato un picco di 43,88 euroMWh (circa 0,416 euroSmc) il 2 Febbraio 2026, il prezzo è progressivamente sceso, attestandosi su valori inferiori a 35 euroMWh negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Ultime notizie su Prezzo Gas 2026

Quanto costa un metro cubo di gas oggi? Novità e dettagli per risparmiare in bollettaSapere quanto costa un metro cubo di gas oggi è fondamentale per chi desidera gestire in modo efficace le proprie spese. Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

Bollette luce e gas più care a febbraio 2026: di quanto aumentano i prezziL’inizio del 2026 segna una nuova fase di rialzo per i prezzi energetici in Italia, interrompendo la stabilità osservata l’anno scorso. Ecco i dati aggiornati. quifinanza.it

