Oggi il prezzo del gas al metro cubo sale ancora, rendendo più salata la bolletta energetica delle famiglie italiane. Molti si chiedono quanto dovranno pagare quest’anno e se ci saranno sconti o aumenti nelle prossime settimane. La questione interessa milioni di italiani che dipendono dal gas per riscaldare le case e cucinare.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più importanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Conoscere il valore aggiornato quotidianamente è fondamentale per capire quanto si spenderà realmente e come possono variare i costi in base al mercato di riferimento. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 12 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc (valore di Ottobre 2025, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

