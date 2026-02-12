Prezzo gas al metro cubo oggi
Oggi il prezzo del gas al metro cubo sale ancora, rendendo più salata la bolletta energetica delle famiglie italiane. Molti si chiedono quanto dovranno pagare quest’anno e se ci saranno sconti o aumenti nelle prossime settimane. La questione interessa milioni di italiani che dipendono dal gas per riscaldare le case e cucinare.
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più importanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Conoscere il valore aggiornato quotidianamente è fondamentale per capire quanto si spenderà realmente e come possono variare i costi in base al mercato di riferimento. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 12 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc (valore di Ottobre 2025, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
