Lucio Presta non le manda a dire. In un’intervista a Selvaggia Lucarelli, il manager della tv italiana si lascia andare a parole dure contro alcuni personaggi famosi come De Martino, Bonolis e Amadeus. Non risparmia critiche e si dimostra schietto, senza troppi giri di parole.

Lucio Presta, uno dei più noti e capaci manager della tv italiana, si confessa a Selvaggia Lucarelli in una lunga intervista e parla con schiettezza di tanti volti noti. Da Stefano De Martino, impegnato tra Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile, a Paolo Bonolis, diviso tra Avanti un Altro e Taratata, passando per Amadeus, ogni sera nell’access di Nove con The Cage, Presta tratteggia di ognuno un ricordo del sodalizio professionale e un pensiero sull’oggi. Partiamo dall’attuale re di Affari Tuoi: “Ho fatto di tutto per fargli fare Stasera Tutto è Possibile, poi è andato con Caschetto. L’ho rivisto in occasione dei Palinsesti Rai, mi ha salutato e io ho risposto: ‘Non saluto i traditori’. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - PRESTA NON FA SCONTI A DE MARTINO, BONOLIS E AMADEUS: LE PAROLE CHOC

Approfondimenti su Lucio Presta

Lucio Presta torna a parlare forte e chiaro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lucio Presta

Argomenti discussi: Complicità detenzione stupefacenti: la Cassazione.

Fate presto oggi ci sono tante offerte sul canale sconti stampa 3d di telegram che scadono a mezzanotte https://t.me/stampa3dsconti @tutti - facebook.com facebook