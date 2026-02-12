PRESTA NON FA SCONTI A DE MARTINO BONOLIS E AMADEUS | LE PAROLE CHOC
Lucio Presta non le manda a dire. In un’intervista a Selvaggia Lucarelli, il manager della tv italiana si lascia andare a parole dure contro alcuni personaggi famosi come De Martino, Bonolis e Amadeus. Non risparmia critiche e si dimostra schietto, senza troppi giri di parole.
Lucio Presta, uno dei più noti e capaci manager della tv italiana, si confessa a Selvaggia Lucarelli in una lunga intervista e parla con schiettezza di tanti volti noti. Da Stefano De Martino, impegnato tra Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile, a Paolo Bonolis, diviso tra Avanti un Altro e Taratata, passando per Amadeus, ogni sera nell’access di Nove con The Cage, Presta tratteggia di ognuno un ricordo del sodalizio professionale e un pensiero sull’oggi. Partiamo dall’attuale re di Affari Tuoi: “Ho fatto di tutto per fargli fare Stasera Tutto è Possibile, poi è andato con Caschetto. L’ho rivisto in occasione dei Palinsesti Rai, mi ha salutato e io ho risposto: ‘Non saluto i traditori’. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Approfondimenti su Lucio Presta
Lucio Presta senza freni su Amadeus, De Martino, Bonolis e Ventura
Lucio Presta senza filtri: bordate ad Amadeus, Paolo Bonolis e Stefano De Martino
Lucio Presta torna a parlare forte e chiaro.
Ultime notizie su Lucio Presta
Argomenti discussi: Complicità detenzione stupefacenti: la Cassazione.
Fate presto oggi ci sono tante offerte sul canale sconti stampa 3d di telegram che scadono a mezzanotte https://t.me/stampa3dsconti @tutti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.