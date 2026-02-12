Preso a sassate dopo aver difeso un' amica da alcuni molestatori

Un uomo di 45 anni è stato colpito con sassi in via Vespucci a Pisa. Era intervenuto per difendere un’amica da alcuni molestatori e si trovava in zona intorno alle 16 di martedì 10 febbraio. Dopo aver cercato di aiutarla, alcuni persone gli hanno lanciato dei sassi, ferendolo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

L'episodio nel pomeriggio di martedì in via Vespucci. L'uomo è stato condotto in ospedale per una ferita al sopracciglio Nuovo episodio di violenza in zona stazione a Pisa. Nel pomeriggio di martedì 10 febbraio, intorno alle 16, in via Vespucci, un uomo di 45 anni, italiano e residente in città, è stato preso a sassate dopo essere intervenuto in difesa di un'amica che, secondo quanto raccontato, era stata molestata da un paio di cittadini nordafricani.

