Preso a pugni in strada Choc a Striscia la Notizia folle aggressione al Gabibbo

Un episodio violento ha sconvolto il quartiere. Un uomo ha aggredito il Gabibbo in strada, colpendolo con un pugno. La scena si è svolta sotto gli occhi dei passanti, che sono rimasti scioccati dalla brutalità dell’attacco. Dopo la spinta improvvisa, il personaggio di Canale 5 è caduto rovinosamente sull’asfalto. Ora si cerca di capire cosa abbia spinto l’aggressore a compiere un gesto così violento.

Una scena che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere. Prima una spinta improvvisa, poi la caduta rovinosa sull’asfalto, sotto gli occhi dei passanti increduli. A finire a terra è stato il Gabibbo, storico volto rosso della televisione italiana e simbolo di Striscia la notizia, il tg satirico di Striscia la notizia. Le immagini dell’accaduto andranno in onda questa sera su Canale 5 e, come precisato da Mediaset, si tratta della prima volta in 36 anni di carriera che la celebre mascotte viene fisicamente aggredita. L’episodio si è consumato per strada, in pieno giorno, tra la folla di Milano.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

