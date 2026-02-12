La nomina del nuovo presidente Rai resta in alto mare. Dopo più di un anno di tentativi, la Commissione di Vigilanza non riesce a trovare un accordo e ieri si è conclusa senza risultati. Barbara Floridia annuncia di aver deciso di convocare direttamente l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, mettendo fine all’impasse.

Tredicesima fumata nera, ieri, per la nomina dle presidente Rai in Commissione di Vigilanza. "Con lo stallo che perdura da oltre un anno e l’assoluto immobilismo della Giunta per il Regolamento, ho deciso di procedere oggi stesso con la convocazione dell’ad della Rai Giampaolo Rossi ", dice la presidente Barbara Floridia. "La Rai sta colando a picco", gli fanno eco i componenti del Pd nella commissione che ha approvato il regolamento sulla par condicio per la Rai in vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. " Meloni evoca presunte derive illiberali della sinistra ma sono accuse che vengono usate come foglia di fico per coprire il controllo crescente di Palazzo Chigi sul servizio pubblico", affermano i componenti del Pd in vigilanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Presidenza Rai, tredicesima fumata nera. Floridia: "ora basta, convoco l’ad Rossi"

