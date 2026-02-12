Questa sera il Centro d'Arte Modigliani apre le sue porte per presentare il nuovo libro di Duccio Corsini,

Il Centro d'Arte Modigliani è lieto di invitarvi a partecipare alla presentazione del libro: "Il vento fervido della rinascita" di Duccio Corsini. L'evento si terrà nella sede di: Centrolibro Scandicci - Piazzale della Resistenza 2B, in data 17 febbraio 2026 alle ore 17:00. Un racconto di rinascita e cambiamento, dove la parola diventa vento. Letture a cura dell'attore-fine dicitore Carlo Ciappi, musiche a cura della cantante-fantasista Cecilia Ciaschi.Interverranno:Roberto Cellini (Presidente emerito del Centro d'Arte Modigliani)Sabrina Jessica Moscardini (Presidente in carica del Centro d'Arte Modigliani)Sarà presente l'autore.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Centro d Arte Modigliani

Giovedì 18 dicembre al Bar Pickwick di Palermo si terrà l'evento di presentazione del libro “Il vento ara il cielo” di Dario Lanfranca.

La presentazione del libro dell’onorevole Lavarra a Fasano ha riacceso i riflettori sulla crisi degli ulivi in Puglia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Centro d Arte Modigliani

Argomenti discussi: Salotto Letterario-Presentazione libro ‘Il condominio di via Tembien’; Presentazione del libro Il Paese che conta; Presentazione del libro Vite da ariani - 12 febbraio; Presentazione del libro Il santuario di San Romedio edito dalla Provincia autonoma di Trento. Vigilianum, giovedì 19 febbraio ore 17.00.

Mariglianella, presentazione del libro To Get Her – Dalla fine il principioMariglianella celebra San Valentino con la poesia Mariglianella, presentazione del libro To Get Her – Dalla fine il principio ... marigliano.net

Filomena Nitti e il Nobel negato, a Portici la presentazione del libro di Carola VaiGiovedì 20 febbraio, alle ore 10.30, presso l’Auditorium Teresa Buonocore dell’I.I.S. Francesco Saverio Nitti di Portici, si terrà la presentazione del volume Filomena Nitti e il Nobel negato (Rubbe ... corriereirpinia.it

AVIS Pistoia OdV e Croce Verde Pistoia, Angelo Tummino e Siliana Corsini insieme alla COOP di Pistoia, grazie di - facebook.com facebook