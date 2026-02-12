Prendevano di mira i negozi di lusso i capi d’abbigliamento nascosti in borse schermate

Due giovani sono finiti in manette a Fiumicino, vicino Roma, dopo aver messo a segno una serie di furti in negozi di alta moda tra Ancona e Taranto. I due, di 23 e 26 anni, avevano con sé borse schermate per nascondere i capi di lusso che cercavano di rubare. Gli agenti li hanno arrestati mentre tentavano di mettere a segno l’ennesimo colpo.

Fiumicino, arrestati due ladri seriali: borse schermate e furti in lusso tra Ancona e Taranto. Un ventitreenne e un ventiseienne sono stati arrestati a Fiumicino, in provincia di Roma, dopo una serie di furti mirati a negozi di lusso in diverse città italiane. La coppia, specializzata nell’occultamento di capi d’abbigliamento di marca all’interno di borse schermate per eludere i sistemi antitaccheggio, aveva accumulato un bottino stimato in oltre 28.000 euro tra marzo e giugno 2025. La “tournée criminale” e il modus operandi. L’arresto, avvenuto giovedì 12 febbraio 2026, ha concluso un’attività illecita protrattasi per diversi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Fiumicino Ladri Prendevano di mira i negozi di lusso, i capi d'abbigliamento nascosti in borse schermate: coppia di ladri in arresto Una coppia di ladri è stata arrestata a Roma dopo aver colpito negozi di lusso in diverse regioni, tra cui Ancona e le Marche. Ladri delle grandi firme in azione nella Tuscia, abbigliamento di lusso in borse schermate Una banda di ladri ha colpito diversi negozi nella zona della Tuscia, portando via abbigliamento di lusso e scarpe di marca. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Fiumicino Ladri Argomenti discussi: Gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche costringono la popolazione civile a vivere in condizioni brutali; Cecchini italiani a Sarajevo, altri tre sospettati; Cecchini a Sarajevo, l'80enne pordenonese risponderà ai magistrati; Cecchini a Sarajevo, l'indagato pordenonese risponderà ai magistrati. Cybercriminali filorussi prendono di mira le Olimpiadi di Milano Cortina.Allerta cyber sulle infrastrutture digitali italianeLe minacce informatiche legate ai grandi eventi sportivi pongono sotto pressione le infrastruttu ... assodigitale.it Controlli Superbonus/ A rischio le imprese: ecco i (possibili) effetti devastantiControlli Superbonus su gran parte delle aziende in 3 territori italiani. Ecco chi rischia e in quali luoghi del Bel Paese ... ilsussidiario.net “All'asilo (come fino alle medie) ero più bassa della statura media, risultavo quindi piccola esteticamente (questo più ad asilo, elementari e medie). Dell'asilo ricordo bene che delle altre bambine mi prendevano di mira e mi escludevano dai giochi sfruttando a - facebook.com facebook Arrestato a Milano il rapinatore in mountain bike che prendeva di mira le donne milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.