La situazione dell’industria in Belgio, Francia e Germania si fa sempre più difficile. Il premier belga ha affermato che la decarbonizzazione sta portando a una vera e propria deindustrializzazione di questi paesi. Secondo lui, alla fine questa strategia potrebbe impoverire l’intera Europa. Le parole del capo del governo riflettono le preoccupazioni di molte aziende che temono di perdere competitività e posti di lavoro a causa delle nuove politiche ambientali.

Il debito comune è “l’unico modo” che l’Unione europea ha per rimanere competitiva con gli Stati Uniti d’America e la Cina. Da soli, gli Stati nazionali europei sono destinati a soccombere. Il presidente francese Emmanuel Macron, da Anversa, ha ribadito la linea della Francia, alla vigilia del summit informale di oggi dedicato alla competitività dell’Ue nel castello di Alden-Biesen, nel Limburgo. De Wever ha citato, in particolare, i prezzi dell’energia e la regolamentazione “eccessiva”. “Siamo sull’orlo di una crisi esistenziale”, ha avvertito il primo ministro belga. Tuttavia, ora c’è uno “slancio”, secondo De Wever, che ha fatto riferimento al vertice informale di domani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Premier belga: “situazione dell’industria in Belgio, Francia e Germania è drammatica”

Approfondimenti su Premier Belga

L’Italia cerca di rafforzare la propria industria puntando su Germania, Francia e Spagna.

La situazione a Niscemi si fa sempre più grave.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Premier Belga

Argomenti discussi: Ue, la sfida della competitività: oggi il summit nel castello belga; Premier belga, 'Singapore modello per la prosperità europea'; Mandela, la certezza! La Premier lo aspetta, Garcia lo studia; Ue, Meloni-Merz convocano pre summit sulla competitività.

Pressing Usa sui Paesi europei per «liberare» i beni russi. Il tentativo di Merz e von der Leyen per convincere il premier belga a usarli per il prestito a KievBRUXELLES È una corsa contro il tempo perché i leader europei si sono impegnati a trovare un accordo al summit Ue del 18 dicembre su come garantire la copertura finanziaria dell’Ucraina per il 2026 e ... corriere.it

Premier belga, 'Singapore modello per la prosperità europea'Il premier belga Bart De Wever guarda a Singapore per rilanciare la prosperità del Belgio e dell'Europa. (ANSA) ... ansa.it

Sfida alla burocrazia: Meloni e Merz chiamano a raccolta l’Europa Giovedì 12 si gioca una partita decisiva per il futuro economico dell'UE. Prima del vertice informale di Alden Biesen, Giorgia Meloni, Friedrich Merz e il premier belga Bart De Wever hanno c - facebook.com facebook

Alpecin-Premier Tech, svelato il programma di Jasper Philipsen per la prima parte di stagione: presenti anche Sanremo e Roubaix x.com