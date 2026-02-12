Preleva carburante per undici volte ma le sue fluel card sono clonate

I Carabinieri di Cavalese hanno arrestato un uomo che ha fatto undici prelievi di carburante con carte aziendali clonate. Tutto è iniziato quando hanno scoperto le transazioni sospette e sono riusciti a identificare il responsabile. Ora l’uomo rischia di affrontare un processo per furto e frode.

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Cavalese hanno rintracciato un uomo ritenuto responsabile di aver effettuato undici prelievi indebiti di carburante a marzo 2024, utilizzando delle carte aziendali clonate. Tutto è partito da una denuncia presentata in Regione per l'avvenuta clonazione di alcune carte carburante aziendali. Le indagini, sviluppate attraverso specifiche attività tecniche, hanno permesso di identificare il presunto responsabile, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, si legge in una nota dell'Arma, era già stato coinvolto in un'altra indagine in seguito alla quale era stata smantellata un'organizzazione internazionale dedita a clonazioni e furti di carburante.

