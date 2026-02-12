Preleva carburante per undici volte ma le sue fluel card sono clonate

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cavalese hanno arrestato Marco Rossi, un uomo di 38 anni, che ha prelevato carburante undici volte a marzo 2024 con carte aziendali clonate. Rossi aveva utilizzato le carte di un’azienda di trasporti locale, riuscendo a sottrarre oltre mille euro di carburante in poche settimane. Un dettaglio che ha aiutato gli investigatori a risalire alla sua identità è stato il tracciamento delle transazioni sospette sui sistemi bancari.

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Cavalese hanno rintracciato un uomo ritenuto responsabile di aver effettuato undici prelievi indebiti di carburante a marzo 2024, utilizzando delle carte aziendali clonate. Tutto è partito da una denuncia presentata in Regione per l'avvenuta clonazione di alcune carte carburante aziendali. Le indagini, sviluppate attraverso specifiche attività tecniche, hanno permesso di identificare il presunto responsabile, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, si legge in una nota dell'Arma, era già stato coinvolto in un'altra indagine in seguito alla quale era stata smantellata un'organizzazione internazionale dedita a clonazioni e furti di carburante.