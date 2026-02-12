Predator | Badlands il promo troppo disturbante censurato prima dell' uscita su Disney+

Oggi Disney+ lancia il nuovo capitolo della saga horror sci-fi con Elle Fanning. Prima dell’uscita, però, il promo che doveva pubblicizzarlo è stato censurato. La clip, definita troppo

Il nuovo capitolo della saga horror sci-fi con Elle Fanning approda oggi su Disney+, ma la diffusione del breve promo che l'avrebbe dovuto promuovere è stata bloccata. Alla vigilia dell'arrivo in streaming su Disney+, Predator: Badlands è finito sotto accusa per un nuovo trailer "troppo disturbante". Il promo in questione, che anticipava l'arrivo del film in streaming su Disney+ previsto per oggi 12 febbraio, sarebbe stato censurato per via dei contenuti troppo disturbanti, soprattutto considerando che il film diretto da Dan Trachtenberg è il primo capitolo della saga ad aver ricevuto una classificazione PG-13. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La serie Predator torna a far parlare di sé, questa volta con l’annuncio della data di uscita su Disney+.

La nuova pellicola del franchise Predator arriva finalmente in streaming su Disney+.

