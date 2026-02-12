Pre-summit Ue convocato da Meloni-Merz

Questa mattina si è riunita nel castello di Alden Biesen, in Belgio, una riunione di coordinamento tra Italia, Belgio e Germania. L’obiettivo è preparare il prossimo summit informale dell’Unione europea, concentrandosi sui temi della competitività. La riunione, convocata da Meloni e Merz, è stata la prima tappa di un incontro che si preannuncia importante per definire le future strategie europee.

11.45 Al via la riunione di coordinamento informale sui temi della competitività, organizzata da Italia, Belgio e Germania prima del summit informale nel castello di Alden Biesen, in Belgio. Al pre-summit hanno aprtecipato 20 Paesi. Slovacchia, Ungheria, Polonia, Danimarca, Bulgaria, Lussemburgo, Finlandia, Croazia, Belgio, Cipro,Francia, Austria, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Romania, Grecia, Svezia,oltre a Italia, Belgio e Germania. Presente anche von der Leyen, presidente Commissione Ue. Malumori tra i sette Paesi esclusi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Oggi al castello di Alden Biesen, vicino a Maastricht, prende il via il vertice informale dell’Unione Europea sulla competitività.

Dichiarazioni congiunte alla stampa Meloni - Merz (traduzione simultanea)

Venti i Paesi al tavolo del pre-summit convocato da Merz e MeloniOltre a Italia, Germania e Belgio - organizzatori dell'incontro - al pre-summit convocato prima del vertice Ue sulla competitività di Alden Biesen hanno partecipato Slovacchia, Ungheria, Polonia, Dani ... ansa.it

E' iniziato il pre-summit convocato da Meloni e Merz sulla competitivitàE' iniziato il pre-summit Ue sulla competitività convocato da Giorgia Meloni e Friedrich Merz, insieme al premier belga Bart De Wever, prima del vertice nel castello belga di Alden Biesen. (ANSA). (AN ... ansa.it

Asse Roma-Berlino: il patto per la competitività tra Merz-Meloni è per la “deregulation” delle imprese. Germania e Italia incassano l’ok di Von der Leyen al “super mercato” di Draghi e Letta. Di Cosimo Caridi x.com

