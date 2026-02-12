Ange Postecoglu, ex allenatore del Tottenham, non ha peli sulla lingua. Durante il podcast

Ange Postecoglu, ex allenatore del Tottenham, ha così parlato del suo ex club al podcast Stick to Football. Le sue parole sono state riprese dal Times. Le parole di Postecoglu. Si legge sul Times: «Il Tottenham come club diceva ‘siamo tra i grandi’, e la realtà è che, secondo la mia esperienza negli ultimi due anni, non lo sono. Quando l’Arsenal ha bisogno di giocatori, spendono 100 milioni di sterline per Declan Rice. Non vedo il Tottenham fare mai una cosa simile». Quando entri al Tottenham, quello che vedi ovunque è ‘osare è fare’. È ovunque. Eppure le loro azioni sono quasi l’antitesi di questo, giusto? Bisogna dare credito a Daniel Levy (il presidente del Tottenham, ndr) perché quella strada ha portato a un nuovo stadio, a nuove strutture — prendendo una via sicura. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Postecoglu: “Il Tottenham crede di essere una big ma in realtà non lo è. Manca la convinzione di poter vincere trofei”

