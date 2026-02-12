Il post del Pd a sostegno del No al referendum sulla giustizia ha scatenato una polemica. Amos Mosaner ha chiesto che venga rimosso, mentre il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, si è detto sbalordito. Alla fine, il post è stato cancellato, ma il dibattito continua.

AGI - Finisce con Amos Mosaner che ne chiede la rimozione, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che si dice sbalordito, e, quindi, con la rimozione del post incriminato, la polemica scoppiata nelle ultime ore per un post che il Pd ha pubblicato sui social per la campagna a sostegno del No al referendum sulla giustizia. Un contenuto che finiva di fatto per 'arruolare' gli azzurri del curling nella battaglia sulla riforma della giustizia. Riavvolgiamo il nastro. Il video dem mostrava le immagini di un colpo vincente della coppia azzurra come metafora del voto di marzo. "Il mio impegno è e rimane esclusivamente sportivo, nel rispetto dei valori olimpici e di tutti coloro che mi seguono e sostengono", è la netta presa di distanza, su Instagram, di Amos Mosaner "in merito alla diffusione, sui canali social del Partito Democratico, di un video che riprende immagini di una mia partita accompagnate da un messaggio di invito al voto per il referendum del prossimo 22 e 23 marzo ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Post del Pd sul referendum, Amos Mosaner ne chiede la rimozione

Un post pubblicato dal Pd ha scatenato polemiche.

