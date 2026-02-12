Dopo il caos di qualche giorno fa, il Comune di Posatora ha ufficialmente riaperto i bandi per il Posabar. L’amministrazione ha pubblicato ieri il nuovo bando, con tutte le scadenze e i dettagli per affidare di nuovo la gestione dell’attività al Belvedere. Ora si parte da zero, con l’obiettivo di evitare altri intoppi e riprendere l’attività senza ulteriori ritardi.

Gestione del Posabar, si riparte da zero. L’amministrazione comunale ha pubblicato ieri il nuovo bando con tutti i termini necessari per affidare la concessione poliennale dell’attività di somministrazione al Belvedere di Posatora. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 16 marzo; al termine del periodo indicato una apposita commissione comunale analizzerà le offerte pervenute, da quella tecnica a quella economica e poi decreterà chi avrà l’onore e l’onere di gestire l’attività che ha sempre funzionato molto bene negli ultimi dieci anni. Il pasticcio creato lo scorso anno, confermato dalla recente sentenza del Tar che ha dato ragione ai vecchi gestori del locale, i fratelli Ramazzotti, ha costretto l’amministrazione a rifare tutto daccapo; e soprattutto ha costretto Palazzo del Popolo a cancellare il contratto di gestione di 9 anni che aveva firmato con i gestori del Nyx nella primavera del 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Posabar Dopo il pasticcio, un nuovo bando

Approfondimenti su Posabar Pastificio

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di 70 candidati al concorso per nuove licenze taxi a Roma, riscrivendo le graduatorie dopo un controverso caso legato alla

Dallas ha deciso di cambiare rotta e ha spedito Davis a Washington.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Posabar Pastificio

Argomenti discussi: Posabar Dopo il pasticcio, un nuovo bando.

Posabar Dopo il pasticcio, un nuovo bandoE’ stato pubblicato ieri dal Comune: c’è tempo fino al 16 marzo per le domande. Il Tar aveva accolto il ricorso dei vecchi gestori ... ilrestodelcarlino.it