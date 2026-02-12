Portugal approves restrictions on social media access for children

Il parlamento portoghese ha dato il via libera a una legge che limita l’accesso dei minori ai social media. La proposta, già approvata alla prima lettura, obbliga i genitori a dare il loro consenso esplicito affinché i ragazzi tra i 13 e i 16 anni possano usare alcune piattaforme online. La misura mira a proteggere i giovani dai rischi digitali e a rendere più sicuro il loro rapporto con il web. Ora la legge passerà agli altri passaggi parlamentari prima di entrare in vigore.

Authors of the draft legislation from the ruling Social Democratic Party argue it is needed to protect children from cyberbullying, harmful content and predatory individuals. France's lower house last month backed legislation to ban children under 15 from social media amid growing concerns about online bullying and mental health risks. Australia's world-first ban for under-16s on social media platforms including Facebook, Snapchat, TikTok and YouTube came into force in December. Gli autori della proposta di legge del partito socialdemocratico al governo sostengono che sia necessaria per proteggere i bambini dal cyberbullismo, dai contenuti dannosi e dagli individui predatori.

