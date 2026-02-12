Il Portogallo si sveglia sotto il peso di giorni di maltempo. La tempesta Kristin ha portato pioggia incessante e danni, costringendo la ministra degli Interni alle dimissioni. Nel frattempo, il decreto sugli aiuti economici rimane bloccato in Parlamento. I cittadini sono stanchi e cercano ormai segnali di normalità, come il sole che, finalmente, si intravede nella previsione per sabato.

“Sabato non piove!” titola il giornale O Pùblico nella pagina dei commenti. È la grande notizia che aspettavano i portoghesi, sfiancati da quaranta giorni di acqua e da una serie di tempeste. Nelle zone più colpite, gommoni e chiatte sono i mezzi circolanti per le vie di paesi e cittadine. La furia si è abbattuta prima a Leiria, poi ha allargato il suo raggio di devastazione. La rottura della diga del fiume Mondego ha spaccato in due il paese: all’altezza di Coimbra, celebre città universitaria, la piena fuori controllo ha fatto crollare l ’autostrada A1, paragonabile all’Autosole italiana. È la via maestra Nord-Sud. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Portogallo sfiancato dalla tempesta Kristin, la ministra degli Interni costretta a dimettersi. E il decreto sugli aiuti è fermo

Approfondimenti su Portogallo Tempesta Kristin

La tempesta Kristin ha attraversato il Portogallo nella notte, portando morte e distruzione.

#Portogallo-Tempesta Kristin || La tempesta Kristin ha colpito duramente il Portogallo causando almeno cinque morti e danni diffusi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Portogallo Tempesta Kristin

Portogallo travolto dalla tempesta Kristin: bilancio di vittime e distruzione.Portogallo sotto assedio: vittime, blackout e devastazioneLa tempesta Kristin ha trasformato il centro del Portogallo in un’area di emergenza diffus ... assodigitale.it

Tempesta Kristin, l’Atlantico travolge il Portogallo: 7 vittime(METEOGIORNALE.IT) [caption id=attachment_357420 align=aligncenter width=1600] Tempesta Kristin Portogallo[/caption]Non è stata una notte come le ... msn.com