Popolazione San Mauro Futura | Non basta crescere di numero servono politiche per famiglie e giovani

Simone Pascuzzi, consigliere comunale di San Mauro Pascoli, critica i dati demografici del suo comune. Secondo lui, non basta solo aumentare la popolazione, bisogna anche mettere in campo politiche che aiutino le famiglie e i giovani. Pascuzzi risponde al sindaco, sottolineando che la crescita numerica non risolve i problemi di fondo. La questione resta aperta, mentre si cercano soluzioni concrete per fermare il calo di residenti.

“Negli ultimi giorni l’amministrazione - scrive Pascuzzi - ha diffuso con soddisfazione i dati demografici relativi al 2024 e al 2025. È corretto registrare l’aumento complessivo dei residenti, ma è doveroso leggere i numeri nella loro interezza. La crescita della popolazione (+47 nel 2024 e +79 nel 2025) è dovuta esclusivamente al saldo migratorio positivo. Il saldo naturale, cioè la differenza tra nascite e decessi, è negativo in entrambi gli anni: -11 nel 2024 e -28 nel 2025. Questo significa che a San Mauro Pascoli si continua a registrare un numero di decessi superiore alle nascite, con un peggioramento evidente nell’ultimo anno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

