Il Pontedera torna a casa con una sconfitta pesante e qualche contestazione tra i tifosi. I padroni di casa di Forlì hanno segnato due gol negli ultimi minuti di entrambe le metà partita, chiudendo il match 2-0. La squadra toscana fatica a trovare il ritmo e, alla fine, lascia il campo senza punti e con il malumore tra i supporter.

Forlì, 12 febbraio 2026 – Un brutto Pontedera esce sconfitto (e contestato) 2-0 da Forlì con due reti nei minuti finali dei due tempi. Nel primo i granata hanno lasciato sempre il gioco ai locali, che al 43' sono passati con una rete dell'ex Scaccabarozzi. Nel secondo, dopo un avvio un po' più veemente, ma comunque sterile, al 14', nel giro di un minuto prima Saracco ha tenuto la gara aperta con una deviazione decisa su Macrì e poi il direttore di gara ha sorvolato, nonostante il video review, su una trattenuta in area di Palomba su Buffon. E nel finale, al 44', un tentativo di rinvio di Cerretti ha carambolato su Ilari per la rete del 2-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pontedera esce sconfitto (e contestato) da Forlì: 2-0

