Ponte Corleone accelerata verso le 8 corsie | A marzo l' arrivo delle strutture portanti

A marzo inizieranno i lavori per le nuove strutture portanti del Ponte Corleone, che sarà ampliato a otto corsie. La fase più importante del progetto sta per partire, portando un passo avanti concreto per migliorare la viabilità.

Il Ponte Corleone a otto corsie non è più un obiettivo lontanissimo. I lavori per il raddoppio del viadotto stanno infatti per entrare in una fase cruciale. Nei primi giorni di marzo, secondo le previsioni del Comune, è, infatti, previsto l’arrivo in cantiere delle strutture metalliche destinate alla realizzazione dei nuovi impianti portanti. Intanto dall'officina Fincantieri di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, arrivano le prime foto degli elementi di carpenteria metallica. Nello stabilimento veneto sono stati nei giorni scorsi per un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato di avanzamento di produzione l'assessore ai Lavori Pubblici Orlando e il capo area, Francesco Trapani.🔗 Leggi su Palermotoday.it

