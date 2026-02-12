Policlinico donati iPad e ausili all' Odontoiatria per ridurre ansia e paura nei piccoli pazienti

Questa mattina l’Odontoiatria del Policlinico ha ricevuto una donazione speciale. L’Associazione Giuseppe Loschi ha regalato alcuni iPad e ausili, per aiutare i piccoli pazienti a superare ansia e paura durante le visite. L’obiettivo è rendere il percorso di cura più sereno, soprattutto per i bambini più difficili da gestire. La donazione vuole facilitare le procedure e ridurre lo stress dei pazienti più giovani, rendendo l’ambiente clinico meno traumatico.

La consegna è frutto della generosità dell’Associazione Giuseppe Loschi, il medico di Soliera scomparso prematuramente nel 2019 Rendere più sereno e meno impattante il percorso di cura dei pazienti più giovani e di quelli non collaboranti: è questo l’obiettivo della donazione effettuata dall’Associazione Giuseppe Loschi, intitolata al medico di Soliera scomparso prematuramente nel 2019, all’Unità Operativa di Odontoiatria e Chirurgia Oromaxillofacciale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, diretta dal Professor Ugo Consolo. La consegna si è svolta nei giorni scorsi presso il Policlinico di Modena nel corso di una breve cerimonia.🔗 Leggi su Modenatoday.it

