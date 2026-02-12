Il lago di Como si prepara a portare in gara i pizzoccheri olimpici, un piatto tipico della Valtellina. Un nuovo testimonial si aggiunge alle eccellenze del territorio, anche se non ha il fascino di George Clooney. Il suo pedigree, però, è di tutto rispetto.

Il lago di Como e le specialità valtellinesi hanno un nuovo testimonial. Non avrà il fascino di George Clooney ma il pedigree è certamente di razza. Nerazzurra, per la precisione. Parliamo di Javier Zanetti che da oggi spodesta la star hollywoodiana, da qualche tempo uscito dai radar di casa nostra. La storia prende le mosse da Bormio dove il vice-presidente dell'Inter ha assistito alla gara di Super G, sulla mitica Stelvio. L'ex capitano nerazzurro era lì per tifare l’argentino Tiziano Gravier, figlio della top model Valeria Mazza. L’appuntamento olimpico è stato anche l'occasione per elogiare la bellezza dei territori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pizzoccheri olimpici

I pizzoccheri della Valtellina sono un piatto tradizionale della provincia di Sondrio, noto per l’uso di pasta di grano saraceno, verdure e formaggio.

Javier Zanetti torna a Bormio, questa volta per le Olimpiadi.

