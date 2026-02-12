La presentazione del Google Pixel 10a si avvicina e l’attesa cresce. Evan Blass ha pubblicato nuovi render che mostrano il telefono, tra cui un modello in colore berry molto vivace. Le immagini fanno salire l’interesse di chi aspetta il nuovo device, che sembra puntare molto sui colori e sul design. Restano ancora alcuni dubbi su caratteristiche e prezzo, ma ormai manca poco alla presentazione ufficiale.

l’attesa intorno al google pixel 10a cresce grazie a una serie di render ufficiali pubblicati da evan blass. le immagini offrono una visione completa del dispositivo da diverse angolazioni e delineano una palette cromatica vivace. la data di presentazione è fissata al 18 febbraio, e le indiscrezioni sulle specifiche e sul contenuto della confezione emergono dai materiali trapelati. renders e colori previsti del pixel 10a. i render mostrano il pixel 10a in molteplici angolazioni, evidenziando una gamma di tonalità che include berry, lavender, fog e obsidian. le immagini lasciano intuire un design tradizionale per la linea, con una cornice e un allestimento coerenti agli easter egg estetici tipici di google. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pixel 10a render mostra tutti i colori tra cui il vivace modello berry

Approfondimenti su Pixel 10a

Google ha annunciato ufficialmente il Pixel 10a, il suo nuovo smartphone di fascia media.

Quattro immagini ufficiali del Google Pixel 10a mostrano il modello in versione Obsidian.

Ultime notizie su Pixel 10a

