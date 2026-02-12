Pixel 10a filtrazioni con sim fisica e il rosso berry che mi chiama

Il nuovo Pixel 10a si avvicina, e Google ha annunciato ufficialmente l’evento di lancio. La presentazione è prevista per il 18 febbraio, con un evento in cui verranno mostrate le quattro colorazioni principali del telefono. Tra le novità, ci sono filtrazioni che rivelano una versione con SIM fisica e il ritorno del rosso berry, che sembra chiamare molto l’attenzione. La data si avvicina, e già si parla molto di questa nuova versione del Pixel.

pixel 10a è al centro dell'attenzione: la casa di ispirazione google ha confermato l'imminente lancio per 18 febbraio, accompagnato dalla presentazione ufficiale e dall'esposizione delle quattro colorazioni principali. l'introduzione ai contenuti ufficiali anticipa una novità significativa per la gamma entry-level, mantenendo alcune virtues tipiche dei modelli pixel ma con un'impronta cromatica rinnovata. pixel 10a: lancio, colori e design. la casa di mountain view ha comunicato una data di presentazione fissata al 18 febbraio, confermando l'arrivo della nuova serie. in anteprima fotografica, le immagini ufficiali mostrano una gamma di tonalità equilibrate che accompagnano un design familiare ma con lievi ritocchi stilistici.

