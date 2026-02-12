Google Pixel 10a sorprende ancora. La batteria del nuovo smartphone dura più di 53 ore con una sola carica, secondo i dati ufficiali dell’etichetta energetica UE. Gli utenti potranno usare il telefono più a lungo senza preoccuparsi di ricaricarlo spesso. La durata della batteria sembra essere uno dei punti forti di questo modello, che punta a conquistare chi cerca affidabilità e autonomia.

Questo approfondimento analizza le informazioni disponibili sull’autonomia della batteria del Google Pixel 10a, tratte dall’etichetta energetica UE. Verranno sintetizzati i principali parametri relativi alla capacità, alla resistenza e alla durata pratica di utilizzo, offrendo una panoramica chiara e utile per confronti tra modelli simili. batteria pixel 10a: durata fino a 53 ore e 14 minuti. La capacità nominale è di 5.100 mAh, identica a quella del Pixel 9a. L’etichetta UE indica una autonomia superiore rispetto al modello precedente, con una stima di 53 ore e 14 minuti di utilizzo continuo, basata su dati non specificati. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pixel 10a autonomia oltre 53 ore con una sola carica

Gli utenti che stanno pensando di comprare uno smartphone Google Pixel devono fare attenzione alle differenze tra Pixel 10 e Pixel 10a.

Due anni dopo il lancio, il confronto tra il Google Pixel 10a e il Pixel 8a mostra le differenze più evidenti.

