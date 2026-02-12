Pixel 10 pro prezzo più basso di sempre a 749 dollari
Il Google Pixel 10 Pro si trova a un prezzo mai visto prima: 749 dollari. È una buona occasione per chi cerca uno smartphone di fascia alta senza spendere troppo. Il modello da 128 GB punta a offrire un equilibrio tra prestazioni e costo, attirando utenti interessati a un telefono potente ma accessibile.
Il Google Pixel 10 Pro da 128 GB si presenta come una proposta equilibrata nel panorama degli smartphone di fascia alta. Pur non ostentando i numeri più elevati della categoria, offre una combinazione consolidata di prestazioni affidabili, sistema fotografico di livello e supporto software prolungato, accompagnata da una gestione energetica efficiente e da un display particolarmente luminoso. L’offerta attuale rende questo modello particolarmente appetibile per chi cerca un dispositivo affidabile con una longevità software significativa. prezzo e disponibilità. Il prezzo di vendita attuale del Pixel 10 Pro da 128 GB risulta fissato a $749. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Approfondimenti su Pixel 10 Pro
Ultime notizie su Pixel 10 Pro
