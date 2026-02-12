Piscina Ferrari Ubaldi | Basta rinvii e opacità
La piscina Ferrari di via Zarotto resta ancora in bilico. Dopo mesi di promesse e rinvii, l’ultima determina di metà gennaio ha affidato un incarico di 22mila euro per un Piano Economico Finanziario. Ubaldi, il commissario, ha detto chiaramente: basta con i rinvii e l’opacità. La questione dell’impianto, che dovrebbe essere rilanciato, sembra ancora lontana da una soluzione concreta.
La determina dirigenziale di metà gennaio, con cui è stato affidato un incarico di consulenza da 22mila euro per individuare un Piano Economico Finanziario (PEF) per la piscina Ferrari, certifica un fatto politico evidente: dopo anni di annunci, il futuro dell’impianto di via Zarotto è ancora senza una direzione chiara. Nel frattempo, una struttura storica della città resta chiusa, inutilizzata e in condizioni di progressivo degrado. «A un anno dalla scadenza del primo avviso pubblico – attacca la consigliera comunale Federica Ubaldi – sulle proposte pervenute e sulle valutazioni effettuate non è stato fatto alcun reale chiarimento pubblico né è stato compiuto un passaggio di trasparenza nelle opportune sedi istituzionali, quali la Commissione o il Consiglio comunale.🔗 Leggi su Parmatoday.it
