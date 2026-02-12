Pisa-Milan con Pulisic | ‘Capitan America’ è recuperato Titolare? La sensazione odierna

Christian Pulisic si è allenato con il gruppo a Milanello e ora è pronto per la partita contro il Pisa. Il tecnico Allegri lo schiererà titolare? La domanda resta aperta, ma la sua presenza in campo cambia le carte in tavola per i rossoneri. La grande attesa è tutta per domani, quando al 'Cetilar Arena' si gioca la sfida di Serie A.

Stasera, quindi, Pulisic salirà sull'aereo charter per la Toscana con i suoi compagni di squadra. Per il 'CorSport', però, difficilmente 'Capitan America' partirà titolare contro i nerazzurri da poco allenati da Oscar Hiljemark. La borsite dell'ileopsoas (ovvero un'infiammazione della borsa sinoviale situata tra il muscolo ileopsoas e l'osso pelvico) è guarita, ma Allegri non intende rischiare. Preferisce gestire il suo numero 11 con calma. Pulisic riprenderà gradualmente, dunque, il ritmo partita. Alla fine, in attacco, per il match a Pisa Allegri potrà contare sull'ottimo momento di Christopher Nkunku, sulla fame di Niclas Füllkrug, sulla forza di Ruben Loftus-Cheek e sul talento di un Rafael Leão ritrovato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

