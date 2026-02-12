Massimiliano Allegri sta pensando di lasciare fuori alcuni titolari nella formazione del Milan per la partita contro il Pisa. L’allenatore vuole valutare le condizioni dei giocatori e potrebbe optare per alcune novità rispetto alla formazione abituale. La sfida si avvicina e i tifosi attendono di scoprire chi scenderà in campo, mentre Allegri si prepara a fare le sue scelte.

Massimiliano Allegri starebbe pensando ad un’esclusione eccellente per quello che riguarda il suo Milan in vista della partita contro il Pisa. Le ultime di formazione (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando alle ultime di formazione, il tecnico potrebbe riproporre ancora una volta la coppia d’attacco formata da Loftus-Cheek e Nkunku, lasciando in panchina sia Leao che Fullkrug con Pulisic che ancora non sembra aver recuperato dai problemi che lo hanno tenuto fuori nelle ultime settimane. Ancora un attacco inedito per i rossoneri che cercano punti per provare a tenere viva la lotta scudetto a distanza con l’Inter anche se i nerazzurri non stanno sbagliando un colpo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pisa-Milan, ancora un’esclusione eccellente da parte di Allegri

