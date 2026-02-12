Piovono conferme l’Inter vuole riportare Stankovic a Milano | ecco la cifra da pagare

L’Inter torna a pensare a Stankovic. La società ha deciso di fare un passo deciso per riportare il centrocampista a Milano. Dopo averlo cresciuto nel settore giovanile, ora si lavora a una cifra precisa per riportarlo a casa. La trattativa è in corso e nei prossimi giorni si aspettano sviluppi concreti.

L’Inter guarda al futuro, ma con uno sguardo che sa anche di passato. Perché Aleksandar Stankovic, cresciuto nel vivaio nerazzurro e plasmato nella Primavera sotto la guida di Cristian Chivu, potrebbe presto tornare a Milano. Il centrocampista sta vivendo una stagione di alto livello con la maglia del Bruges, attirando nuovamente l’attenzione della dirigenza interista. Le sue prestazioni, sempre più convincenti per continuità e personalità, hanno riacceso i riflettori su un talento che in casa Inter conoscono bene. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club sta monitorando con grande interesse l’evoluzione del classe 2005 e starebbe valutando seriamente l’ipotesi di esercitare la recompra già nella prossima estate.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005, continua a dimostrare il suo valore in Belgio, segnando una doppietta nella recente sfida tra Bruges e Zulte Waregem.

