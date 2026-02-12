La lotta all’evasione fiscale si fa più intensa. Dopo aver ridotto le cartelle esattoriali, il Fisco ha deciso di concentrarsi sui pignoramenti. L’Agenzia delle Entrate sta rafforzando le verifiche, puntando a recuperare più crediti attraverso le fatture elettroniche. La strategia mira a stanare chi evade, evitando spese inutili con notifiche che spesso non portano frutto. La pressione aumenta sui contribuenti, mentre le autorità cercano di rendere più efficace la lotta all’evasione.

Come noto, il problema delle cartelle esattoriali per il Fisco è legato all'esigua quantità di crediti che si riescono concretamente a recuperare, tanto da generare, tra indagini e invii di notifiche, delle spese extra difficili da ammortizzare: ecco perché, piuttosto che puntare sulla quantità dei provvedimenti di pignoramento, l'Agenzia delle Entrate mira a ottimizzarli. Sono un esempio concreto i dati del 2024, con l'avvio di 600mila pignoramenti di cui solo il 23% andato a buon fine, con un incasso totale di 1,3 miliardi di euro. Come sarà possibile rendere più concrete le possibilità di incasso scremando quelle destinate a non concludersi positivamente? La chiave potrebbero essere le fatture elettroniche, che racchiudono informazioni preziose in grado di fornire utili elementi di indagine agli uffici della Riscossione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pioggia di pignoramenti, il Fisco punta a stanare gli evasori tramite le fatture elettroniche

Approfondimenti su Fisco Pignoramenti

Il Fisco si prepara a sferrare un nuovo colpo contro gli evasori fiscali.

Il Fisco italiano ha avviato un’operazione mirata contro le fatture non pagate.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fisco Pignoramenti

Pioggia di pignoramenti, il Fisco punta a stanare gli evasori tramite le fatture elettronicheCome noto, il problema delle cartelle esattoriali per il Fisco è legato all'esigua quantità di crediti che si riescono concretamente a recuperare, tanto da generare, tra indagini e invii di notifiche, ... ilgiornale.it

Pignoramento del conto anche dopo la domanda di rottamazione-quinquiesRottamazione-quinquies: quando il pignoramento del conto corrente resta attivo anche dopo la domanda e gli effetti sul blocco bancario. pmi.it

Oggi appuntamenti sotto la pioggia… risultato: agente immobiliare fradicio ma presente. - facebook.com facebook