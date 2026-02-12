Pio Esposito tra pressioni e responsabilità | l’elogio inopportuno di Buffon

Pio Esposito si trova al centro di una polemica dopo le parole di Buffon. Il portiere ha elogiato il giovane, ma il commento è stato visto come inopportuno da molti. La sua posizione di capo delegazione lo mette sotto pressione, mentre si cerca di capire se le sue responsabilità siano chiare o confuse. La vicenda sta attirando l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori.

di Giuseppe Colicchia . La nostra riflessioni sulle dichiarazioni del capo delegazione. Le dichiarazioni di Gianluigi Buffon scuotono l'ambiente azzurro alla vigilia di sfide decisive. Il Capo Delegazione della Nazionale, figura iconica del nostro calcio, non ha usato mezzi termini per definire il ruolo di Francesco Pio Esposito nel futuro dell'Italia di Gennaro Gattuso. Alla domanda sulle possibilità di qualificazione al prossimo Mondiale, l'ex portiere ha risposto con una sicurezza disarmante: il giovane attaccante dell' Inter non solo ci porterà alla rassegna iridata, ma rappresenta ad oggi "l'unica certezza" del gruppo.

