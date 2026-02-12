Pillion – Amore senza freni recensione | quando la sottomissione diventa scoperta di se stessi

Quando la relazione BDSM diventa il centro di un film, Harry Lington sceglie di mettere in scena una storia di sottomissione e scoperta personale. Con Harry Melling e Alexander Skarsgård, il regista porta sullo schermo un racconto intenso e diretto, senza troppi fronzoli, che punta a mostrare le sfumature di un rapporto complicato e profondo.

La nostra recensione di Pillion – Amore senza freni, esordio alla regia di Harry Lington che racconta la relazione BDSM portata sullo schermo dai bravissimi Harry Melling e Alexander Skarsgård.. Diretto dall’esordiente Harry Lighton, Pillion – Amore senza freni è l’adattamento folgorante del romanzo Box Hill di Adam Mars-Jones. Il film è stato presentato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard, dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura, mentre in Italia è stato possibile vederlo in anteprima all’ultima edizione del Torino Film Festival. Ora il film è pronto per uscire nelle sale per interrogare lo spettatore sulla propria concezione e visione dell’amore. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Pillion – Amore senza freni, recensione: quando la sottomissione diventa scoperta di se stessi. Approfondimenti su Pillion Amore Senza Freni Pillion - Amore senza freni: l'esclusivo poster italiano del film con Alexander Skarsgård Ecco il poster italiano del film Pillion - Amore senza freni, un romance gay sadomaso con Alexander Skarsgård e Harry Melling, in uscita il 12 febbraio con I Wonder Pictures. Moto, latex e BDSM. Una commedia romantica come "Pillion - Amore senza freni" non l'avete mai vista La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pillion Amore Senza Freni Argomenti discussi: Cinema Incontri: Pillion – Amore senza freni; Pillion – Amore senza freni; Pillion – Amore senza freni (2025) di Harry Lighton - Recensione; Le Proiezioni Speciali di Pillion - Amore Senza Freni, al cinema dal 12 febbraio. Pillion – Amore senza freni: un romance BDSM che parla di fiducia, la recensioneHarry Melling e Alexander Skarsgård in Pillion Amore senza freni: un romance BDSM tra tenerezza e controllo. La recensione del film. globestyles.com Dal libro allo schermo Pillion amore senza freniDal romanzo cult Box Hill di Adam Mars-Jones al film Pillion. Amore senza freni: un viaggio tra letteratura, cinema e desiderio, dove l’amore smette di essere rassicurante e diventa esperienza rad ... libreriamo.it Su CineClandestino la mia recensione di #Pillion – Amore senza freni di #HarryLighton, nelle sale dal 12 febbraio con @IWF_IWONDERFULL dopo il premio per la migliore sceneggiatura nella sezione Un Certain Regard di Cannes 2025. cineclandestino.it/pi x.com Protagonista di “Pillion - Amore senza freni”, storia di amore gay tra due motociclisti: “Mi ha sorpreso piacevolmente tutta questa tenerezza e goffaggine” - facebook.com facebook

