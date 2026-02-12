Pietro Sighel l' azzurro che punta a vincere un altro oro a Milano Cortina

Pietro Sighel, il campione trentino che punta a un’altra medaglia a Milano Cortina, si prepara con determinazione. Nato a Trento e cresciuto a Baselga di Pinè, il suo nome è già scritto nel palmarès olimpico, dove ha conquistato un oro, un argento e un bronzo. Ora sogna di aggiungere un’altra vittoria alla sua carriera, forte della sua esperienza e della sua fame di successi.

È cresciuto a Baselga di Pinè, culla tricolore della pista lunga. Papà Roberto, cinque Olimpiadi con tre settimi posti (tra Calgary 1988 e Salt Lake City 2002) e quattro medaglie mondiali con un titolo allround (oltre a tanto altro), è stato uno dei migliori interpreti italiani della disciplina. Sulle tracce di papà (nonno) Mario, negli anni Cinquanta e Sessanta campione italiano dei 3000. Ma lui, Pietro Sighel, 26 anni, le prime "passeggiate" lame ai piedi dietro casa, sui laghi ghiacciati di Pinè, come da tradizione di famiglia (il Serraia, ma anche il Laghestel, poco più di una pozza in ombra tra i boschi), dopo aver sfogliato la margherita per qualche stagione, ha scelto la pista corta, lo short track.

