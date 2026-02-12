Pietrini | Felice del mio contributo e dell' aiuto della squadra dopo il 3-1 del Milano-San Giovanni

Da mondosport24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria per 3-1 contro il Milano-San Giovanni, Pietrini si dice felice del suo contributo e del supporto della squadra. Il match ha riacceso le speranze e ha mostrato come ogni punto sia importante in questa fase della stagione. La squadra ora guarda avanti, pronta a confermare il momento positivo.

Il turno più recente della A1 femminile presenta una serie di confronti serrati che hanno rimesso in discussione posizioni importanti in classifica e messo in luce singole prestazioni decisive. le partite hanno mostrato equilibrio, pressione offensiva e risposte rapide da parte delle rispettive squadre, con alcuni match risolti in tre set e altri in quattro. di seguito i risultati principali, accompagnati da osservazioni sui momenti chiave e sui protagonisti emersi sul parquet. Milano ha controllato l’incontro contro Omag-Mt San Giovanni in Marignano, imponendosi con un risultato di 3-1 che suggella l’undicesima giornata di ritorno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

pietrini felice del mio contributo e dell aiuto della squadra dopo il 3 1 del milano san giovanni

© Mondosport24.com - Pietrini: "Felice del mio contributo e dell'aiuto della squadra" dopo il 3-1 del Milano-San Giovanni

Approfondimenti su Milano San Giovanni

MVP Elena Pietrini guida il Milano alla vittoria 3-1 sul San Giovanni con 17 punti

Elena Pietrini ha trascinato il Milano alla vittoria contro il San Giovanni, con un punteggio di 3-1.

Veniero Montuschi nuovo dirigente del Faenza calcio: "Orgoglioso e contento di poter dare il mio contributo alla squadra della mia città"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.